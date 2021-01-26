Bedelli ücretine kur zammı

2021 YILININ İLK YARISI İÇİN BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 37 BİN LİRADAN 39 BİN 788 LİRAYA YÜKSELTİLDİ.

MİllÎ Savunma Bakanlığı, Ocak, Şubat ve Mart 2021 yedek subay, yedek astsubay, erbaş/erler ile 2021 yılı bedelli askerlik yerlerini ve dönemlerini geçen Cuma günü açıklarken, bedelli ücreti de yeniden hesaplandı. Bedelli askerlik ücretine kur zammı yapıldı. 2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi. Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl Ocak-Haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti böylece bir yılda yüzde 13,50 zamlanmış oldu.

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