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24 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Beklentileri karşılamadı

24 Aralık 2022, Cumartesi 19:06
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2023 yılı için açıklanan yeni asgari ücretteki artışın önemli olduğunu, ancak toplumdaki beklentileri tam olarak karşılamadığını söyledi.

Arslan, “Asgari ücrete ilişkin köklü bir değişiklik yapılarak, bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu sözleşme düzenini bozmayacak, çalışanların aileleri ile beraber insanca yaşayabilmesine imkân tanıyacak, gıda enflasyonunu dikkate alacak bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz” dedi. Asgari ücrete yönelik düzenlemeler yapılırken, çalışanların ailevi yükümlülüklerinin dikkate alınması ve çalışanların hayat pahalılığına ve özellikle gıda enflasyonuna karşı korunması gerekliliğinin altını çizen Arslan, “HAK-İŞ olarak,  tüm ücret geliri elde eden kişiler için asgari ücrete tekabül eden kısmın vergiden muaf olmasını önemli buluyoruz. Ancak, verilere baktığımızda 2002 yılında belirlenen birinci gelir vergisi dilimi tutarı 15 brüt asgari ücrete tekabül etmekte iken, bu oran yıllar içerisine giderek azalmış ve 2022 yılında 4,95 katına kadar gerilemiştir. Yani asgari ücret ile vergi oranları arasındaki makas giderek daralmaktadır. Bu kapsamda vergi oranlarının acilen düzenlemesine ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyoruz” diye konuştu. 

Ankara - Ahmet Terzi

 

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