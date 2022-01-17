Belirsizlik gerilemeye yol açtı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), yeni ekonomi politikaların belirsizliğinin, inşaat malzemeleri sanayi birleşik endeksinde gerilemeye yol açtığını duyurdu.

Yapılan araştırmaya göre, Aralık ayında inşaat malzemeleri sektöründe faaliyetler, yurt içi satış, ihracat, güven, sipariş ve gelecek 3 aya ilişkin beklenti geriledi. Buna paralel olarak endeks de 1,45 düşüşle 76,93 puana indi. (...) İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri aralık ayında önemli ölçüde geriledi. Geleneksel mevsimsellik etkileri görülmeye başlansa da esas olarak Aralık ayında ekonomide yaşanan gelişmeler ve finansal dalgalanmalar faaliyetleri olumsuz etkiledi. Artan riskler ve belirsizlikler ile işler Aralık ayı boyunca durakladı. Faaliyet Endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 1,8 puan düştü. Bütün faaliyet gruplarında gerilemeler yaşandı. Böylece Faaliyet Endeksi hızlı bir toparlanma yaşadığı 2021 yılını sert bir gerileme ile kapadı. İstanbul - Anka

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