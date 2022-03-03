Benzin ve motorine bir büyük zam daha

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Batılı ülkelerinin sert yaptırımları, petrolle birlikte akaryakıt fiyatları da arttı.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, dün geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzinde 88 kuruş, motorinde 1,51 TL zam geldi. Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul’da 16,55 TL’den 17,43 TL’ye, Ankara’da 16,65 TL’den 17,53 TL’ye, İzmir’de 16,67 TL’den 17,55 TL’ye yükseldi. Zam sonrası litre fiyatı motorinde ise İstanbul’da 16,05 TL’den 17,56 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 16,16 TL’den 17,67 TL’ye yükseldi. Haber Merkezi

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