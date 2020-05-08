"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Benzin ve motorine bir zam daha

08 Mayıs 2020, Cuma 19:23
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş, motorinin litre fiyatına 13 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,80 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,51 liradan 5,66 liraya, İzmir'de 5,68 liradan 5,83 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,36 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,15 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,25 liradan 5,38 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AA

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji 12 ili uyardı

    Son 24 saatte 3 bin 412 kişi daha iyileşti

    ABD'de ölü sayısı 80 bine yaklaştı

    ÇŞB'den '72 saat' uyarısı

    Vuhan'daki hayvan pazarına ilişkin DSÖ'den açıklama

    Tüm pazar faaliyetleri 11 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacak

    Afrika'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

    Singapur’da 768, Çin’de 1 yeni vaka

    'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' dediler

    İdlib'de 257 bin sivil evlerine kavuştu

    İspanya'da son 24 saatte 229 ölüm

    Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılıyor

    Köy İmamı Kara'dan takdir toplayan örnek davranış

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne ilişkin karar

    İran'da ölü sayıs 6 bin 541'e yükseldi

    Alman ihracatında 30 yılın en büyük düşüşü

    Başsavcılık: Silivri Cezaevi'nde 44 hükümlü/tutuklunun testi pozitif çıktı

    Sağlık Bakanlığı 'temizlik' kriterlerini belirledi

    Yemen'de tansiyon düşmüyor, sivil kayıplar devam ediyor!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahmet Cennete uçarken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    28 Şubatçılarla ortak oldular
    Genel

    Dayanacak gücümüz kalmadı
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’da “kırk bin dil” ile duâ etmek
    Cevher İLHAN

    Ramazan’a hürmetsizliğin kaderî fetvası
    Şükrü BULUT

    Köln’ün Hüsnü Ağabeyi...
    Genel

    Hani ekonomi uçuşa geçecekti?
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronadan ders almazsak, daha ağırı gelmeyecek midir?
    Ahmet BATTAL

    Küçük paralar, münferit olaylar...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.