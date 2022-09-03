Benzin ve motorine önce indirim sonra zam

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte tüketiciler benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Dünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi gelmişti. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı 24,52 liradan, benzinin litresi ise ortalama 18,66 liradan satılıyor. Ancak cuma gecesi indirim gelen akaryakıta pazartesi gece yarısı yine zam geliyor. Benzinde 56 kuruş, motorinde 70 kuruş artış olacak. Epey bir süredir fiyat değişimi göstermeyen LPG’ye ise 42 kuruşu indirim gelmesi bekleniyor. Haber Merkezi

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