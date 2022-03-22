Benzin ve motorine yine zam

Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak vatandaşa yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zamlandı. Dün geceki zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,25 TL’ye yükseldi. 7 Mart’ta 139 dolarla 14 yılın zirvesine ulaşan ancak Ukrayna’da artan barış umutlarıyla geçen hafta 100 doların altını gören Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, 119 dolara ulaştı. Ukrayna’da savaşın kısa süre içinde sonlanmayacağına dair işaretler ve açıklamalar da petrol fiyatlarını yukarı itiyor. Haber Merkezi

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