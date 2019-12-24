Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabı üzerinden benzin ve motorine fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

Bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 16 kuruş zam geldi. Zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi. EPGİS, motorine toplamda 28 kuruş zam geldiğini açıkladı. Zammın 6 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıyacağı, 22 kuruşun da ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi. İstanbul’da benzin fiyatları 6.86 TL’den 7.02 TL’ye yükseldi. Sputnik’te yer alan habere göre, motorin fiyatları ise 6,47 liradan 6,53 liraya yükseldi.

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