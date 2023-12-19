Benzinde indirim kısa sürdü

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

T24’ün haberine göre, 20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı yaşandı. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı 35.47 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33.02 liradan satılıyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 301

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.