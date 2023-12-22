Benzinden sonra motorin de zamlandı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Önceki gün benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapılmıştı.

Önceki gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre: İstanbul’da motorin litre fiyatı 37.11 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan satılıyor. Haber Merkezi

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