Benzine 1 yılda 38. zam

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL’deki değer kaybı, pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Benzinin litre fiyatı önceki gece yarısından itibaren 66 kuruş arttı. Yılbaşında 12,91 TL olan benzinin litresi son zamla birlikte 18,62 TL oldu. Yılın son günleri yaklaşırken benzine yapılan bir zam daha yürürlüğe girdi. 2022 yılının başından bu yana yapılan 38’inci zamla benzinin fiyatı 66 kuruş daha arttı. Böylece İstanbul’da benzinin pompa fiyatı 18,62 TL oldu. Motorinin litresi ise 22,01 TL’den satılıyor. Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. İstanbul - anka

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