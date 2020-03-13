Benzine bir indirim daha

EPGİS benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu.

Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin fiyatlarına 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan indirimin ikincisi geliyor. EPGİS litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Böylece Ankara'da ortalama 6.13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.62 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.04'dan 5.53 liraya, İzmir'de ise 6.14 liradan 5.63 liraya inecek.

Okunma Sayısı: 277

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.