Benzine büyük zam

Akaryakıt fiyatları bir yıl içinde dört kat artış gösterdi.

Bu durum başta buğday olmak üzere pek çok gıda maddesinde artışlara neden oluyor. Son olarak ekmeğe gelen zammın ardından yeniden bir zam da benzin fiyatlarına geliyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre petrol fiyatlarının 106 doları aşmasının ardından 30 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 85 kuruş zam gelecek. İstanbul’da bir litre benzin fiyatı ortalama 19,00 TL’den 19,85 TL’ye çıkacak. Ankara’da 19.11 TL’den 19.96 TL’ye, İzmir’de ise 19.10 TL’den 19.95 TL’ye yükselecek. Haber Merkezi

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