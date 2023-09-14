Benzine de zam

Motorine zamdan sonra benzin fiyatları da 14 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere 1,65 lira zam geldi. Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı 38,52 liraya yükseldi.

Seçimden bu yana motorine zam yüzde 100’ü, benzineyse yüzde 94’ü aştı. 13 Eylül gece yarısından itibaren motorin fiyatı 2,06 lira artırılmış, litre fiyatı bazı illerde 40 lirayı aşmıştı. Akaryakıtta 16 Temmuz’da Resmi Gazete‘de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla 5 liralık ÖTV artışı yansıtılmış, KDV’nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına 6 lira zam yapılmıştı. Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80’in üzerinde zam geldi. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 lira; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi. Yılbaşında ise benzin 19,48 lira; motorin 22,06 liradan satılıyordu. Son zamla birlikte benzin fiyatları seçimlerden bu yana yüzde 94 zamlandı. Motorin fiyatlarında ise seçimden bu yana zam oranı yüzde 100’ü aştı. Haber Merkezi

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