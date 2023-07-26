Benzine iki ayda 15.5 TL zam

Akaryakıttaki zamlar, mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından hızlandı. 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turundan önce 20,5 liradan satılan benzinin litresi, son gelen zam ile beraber 36 lirayı aştı.

Yaklaşık 2 aylık sürede benzinin litre fiyatına 15,5 liralık zam yapıldı. Diğer bir ifadeyle, benzinin litre fiyatı, son 10 günde 8 lira zamlandı. t24’ün haberine göre, aynı dönemde motorin fiyatları da zamlardan payını aldı. 28 Mayıs’tan önce 19,4 liradan satılan motorinin fiyatı artık 32 liranın üzerinde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dönüşündü gazetecilerle yaptığı söyleşide akaryakıt zamlarına da değinmişti. Erdoğan, “Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV’nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV’de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi