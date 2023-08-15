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15 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Benzine yine zam geldi

15 Ağustos 2023, Salı
Benzin fiyatlarına bugünden itibaren 1,30-1,55 TL arasında zam geldi. Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

16 Temmuz’da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu. Motorine 21 Temmuz’da 1 lira 55 kuruş, 28 Temmuz’da 1,45 TL, 1 Ağustos’ta 1,07 TL, son olarak 11 Ağustos’ta 1,80 TL’lik zam yapılmıştı. Benzinde de 25 Temmuz’da 2 liralık bir artış olmuştu. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 40 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 80 kuruş zam geldi.

Haber Merkezi

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