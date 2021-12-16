Benzine yine zam

Akarayakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.

Türk Lirası’nın hızla değer kaybetmesi ve yükselen enflasyon akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Akaryakıta neredeyse her hafta zam geliyor Finans Uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘’Bir varil Brent Petrolü 1084 TL oldu. Yeni benzin zamlarının gelmesi yakındır.’’ dedi. Dün gece ise banzine 50 kuruş zam geldi. Akaryakıt kalemlerinden motorin ve benzine geçen hafta büyük zam geldi. Benzin 77, motorin ise 66 ve 31 kuruş olmak üzere iki kere zamlandı. Benzin ve motorin fiyatları “psikolojik sınır” olan çift haneli fiyatları geçti. Bir ayda 2 TL’den fazla zamlanan akaryakıt fiyatları araç sahiplerini kara kara düşündürüyor.

Okunma Sayısı: 97

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.