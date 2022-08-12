Benzine zam

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,15 TL’ye yükseldi.

Gece benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu fiyat değişimi olmadı. Bu geceki zam666666la birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,15 TL, Ankara’da 21,28 TL, İzmir’de 21,27 TL’ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 23,18 TL, 23,29 TL ve İzmir’de 23,31 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 29

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.