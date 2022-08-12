Benzine zam

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,15 TL’ye yükseldi.
Gece benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu fiyat değişimi olmadı. Bu geceki zam666666la birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,15 TL, Ankara’da 21,28 TL, İzmir’de 21,27 TL’ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 23,18 TL, 23,29 TL ve İzmir’de 23,31 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Haber Merkezi