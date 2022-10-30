Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle benzine zam geliyor.

Benzine pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam bekleniyor. Benzinin litresi ortalama 20,60 liradan satılıyordu. İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL. Ankara’da benzin litre fiyatı 20.73 TL. Haber Merkezi

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