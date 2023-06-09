Benzinin litresi 24 lirayı aştı - Otomobilde de fiyatlar ‘uçuyor’

Döviz kurunda hafta başından bu yana yukarı yönlü seyir devam ediyor.

Dolar pazartesiden bu yana 2 liradan fazla yükseldi. Kurdaki yükseliş sonrası akaryakıta üçlü zam geldi. Benzinin fiyatı 2 lira 70 kuruş, motorinin 1 lira 37 kuruş, otogazın ise 67 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul’da 23 lira 99 kuruşa, Ankara’da 24 lira 36 kuruşa, İzmir’de 24 lira 38 kuruşa yükseldi. Motorinin fiyatı İstanbul’da 22 lira 16 kuruşa, Ankara’da 22 lira 56 kuruşa, İzmir’de 22 lira 67 kuruşa çıktı. Otogazın fiyatı ise İstanbul’da 10 lira 74 kuruşa, Ankara’da 10 lira 67 kuruşa, İzmir’de 10 lira 52 kuruşa yükseldi. Öte yandan akaryakıt fiyatlarındaki artış, birçok benzin istasyonunda kuyrukların oluşmasına neden oldu. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, gece yarısından önce istasyonlara akın etti.

Haber Merkezi

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Otomobilde de fiyatlar ‘uçuyor’

Döviz kurundaki hareketlilik, elektronikten otomobile ithal ürün pazarında zam rallisi başlattı. Fahiş fiyatına satılan otomobil fiyatlarına bir zam daha bekleniyor. Ekonomim’den Aysel Yücel’in aktardığına göre zamlar nedeniyle bazı ürünlerde satışlar durdu. Benzer durum otomobil piyasasında da kaydedildi. Ford ve Çinli otomobil grubu MG gibi bazı markalar, fiyatlarını güncelledi. Cardata’nın verilerine göre Ford ortalama yüzde 7,6 fiyat artışına giderken MG ise fiyatları yüzde 3,2 oranında artırdı. Diğer otomotiv markalarının da kurdaki artışa paralel fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.

Haber Merkezi