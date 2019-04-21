BES, 12 milyon vatandaşı zarara uğrattı

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 12 milyon katılımcıya ve 94 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşan Bireysel Emeklilik Siteminin vatandaşı zarar uğrattığını söyledi.

Zorunlu hale getirilen BES ile ilgili TBMM’ye araştırma önergesi verdi. Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre; Yılmazkaya, “Katılımcı 100 lira kendi hesabına yatırıyor, devlet de yatırılan bedelin yüzde 25’ini katılımcının emekliliğinde vermek üzere ayrı bir fona yatırıp değerlendiriyor. Bu fon kurulduğu andan itibaren zarar ediyor’’ dedi. Yılmazkaya, ‘Günümüzde en sıradan yatırım enstrümanı olan döviz, altın gibi araçlar bile yılda yüzde 25 kâr sağlarken, devletimiz bu fonu zarara geçirmeyi başardı. Katılımcıların her ay yatırdıkları prim ödemelerinin yanlış fonlarda değerlendirilmesi sonucu BES hesaplarında karşılaştıkları eksi bakiye ile emeklilik süreleri dolana kadar yaptıkları onca birikim kuşa dönmüş olacak.” diye konuştu.

Katılımcının yüzde 98’inden fazlasının fon seçimi noktasında ve sistemin karmaşıklığından ötürü hiç işlem yapamadığına dikkat çeken CHP’li vekil Yılmazkaya, katılımcının sisteme yasal süresinde bir kere dahi giremediğini öne sürdü.

