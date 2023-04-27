Beş yılda nereden nereye?

“Seçimden sonra ekonomi düzelecek mi?” sorusu merak konusu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, bu sorunun cevabı seçimi hangi adayın kazanacağına ve uygulayacakları politikalara bağlı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018’de seçildiği günden bugüne geçen yaklaşık 5 yılda Dolar 4,59 TL’den 19,32 TL’ye, Resmi enflasyon yüzde 15’ten yüzde 50’ye Gıda fiyat endeksi 413’ten 1848’e yükseldi. Son beş yılda yaşananlar nedeniyle Erdoğan ve AKP’nin seçimi kazanması durumunda ekonominin izleyeceği seyri tahmin etmek veya ekonomik vaatlerini bu sefer gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini kestirmek kolay değil. Millet İttifakı ise ekonomide ortodoks politikalara dönüleceğini söylüyor. Seçimden sonra doğrudan yatırımların artması da ekonominin toparlanmasına yardımcı olabilir. Haber Merkezi

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