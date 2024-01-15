Besici de kepenk kapatıyor

Girdi maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle besiciler ellerindeki hayvanları satarak sektörden çıkıyor.

Artan maliyetler altında ezilen besiciler hem borçlanıp hem de geçinemedikleri için hayvancılığı terk ediyor. Besici sayısının azalması üretimin düşmesine ve et ve süt fiyatlarının artmasına neden olurken, ithalatın da kapısını aralıyor.

Tarım ve hayvancılık sektörü artan maliyetler nedeniyle alarm veriyor. Türkiye’deki enflasyonist ortam ve girdi maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle besiciler ellerindeki hayvanları satarak sektörden çıkıyor. Besici sayısının azalmasıyla beraber üretim düşerken, et ve süt fiyatları da artıyor. Et ve süt fiyatları artmaya devam ederken, ithalatın kapısı da aralanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı maliyetlerle başa çıkmaya çalışan üreticiye destek yerine etteki fiyat artışını frenlemek için besilik sığır ithal edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için 600 bin baş besilik sığır ithal edecek.

Haber Merkezi