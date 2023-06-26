Besiciler: Daha siftah yapamadık

Ankara’da kurulan kurban pazarındaki besiciler, Kurban Bayramı’na sayılı günler kalmasına rağmen satış yapamamaktan şikayetçi.

Pazarda küçükbaş kurbanlık satan Orhan Aydın, “Geleli bir hafta oldu, daha hiçbir satış yapamadık. Şu anda fiyatları öyle bir çektik ki en büyük mallarımızı 6-7 bin liraya veriyoruz” dedi. Amasya’dan Ankara’ya kurbanlık getiren Evren Canbolat da “Et fiyatının altında sattığımız danalar var. Adam, geri götürmeyeyim diye mecbur satıyor” diye konuştu. Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Mühye Mahallesi’nde kurulan kurban pazarında besiciler, Kurban Bayramı’na sayılı günler kalmasına rağmen hayvanlarını satacak müşteri bulamıyor. Üreticiler, geçen yıla göre satışlarda büyük bir durgunluk olduğunu dile getiriyor.

Ankara - anka