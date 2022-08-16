Besiciler dertli: Aç durumdayız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye seslenen besiciler, “Hayvanlarımı doyuramaz duruma geldik. Arpanın kilosu geçen yıl 2 liraydı, bu yıl oldu 6 lira. Alıp yedirmek mümkün değil” dediler.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde besicilik yapan Muhammed Özdil, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye seslenerek, “Hayvanlarımı doyuramaz duruma geldim. Satacağım, kimse almıyor. Arpanın kilosu geçen yıl 2 liraydı, bu yıl oldu 6 lira. Alıp yedirmek mümkün değil. Geçen yıl yonca, balyası 20 liraydı, bu yıl 80 lira oldu. Alamıyoruz. Desteklerini bekliyoruz Sayın Tarım Bakanı’mızdan” dedi. Emirdağ’ın Karayatak mahallesinde besicilik yapan Muhammed Özdil, yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Özdil, şunları söyledi:

Yem pahalı olduğundan kuzularımızı besiye çekemedik. Durumumuz kötü. Geçen yıl baskül (kuzu karkas kilo fiyatı) 23 liraydı, bu yıl baskül 43 lira. Yemin torbası geçen yıl 90 liraydı, bu yıl 380 ve 400 lira. Alıp hayvanlarımızı besiye çekemiyoruz. Bize kâr amaçlı bir şey bırakmıyor. Şu durumda aç durumdayız. Bize desteklerinizi bekliyoruz. Sayın Tarım Bakanı’ma sesleniyorum; burada bizleri mağdur bırakmasınlar. Gelsinler, baksınlar, sorsunlar, soruştursunlar. Malımızı daha fazla üretmek istiyoruz ama şu durumda üretemeyecek hale geldik, son duruma geldik. Duysun sesimizi Tarım Bakan’ım.”

Hayvanlarımı satacağım, kimse almıyor

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde besicilik yapan Muhammed Özdil, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye seslenerek, “Hayvanlarımı doyuramaz duruma geldim. Satacağım, kimse almıyor. Arpanın kilosu geçen yıl 2 liraydı, bu yıl oldu 6 lira. Alıp yedirmek mümkün değil. Geçen yıl yonca, balyası 20 liraydı, bu yıl 80 lira oldu. Alamıyoruz. Desteklerini bekliyoruz Sayın Tarım Bakanı’mızdan” dedi.