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Besicilik bitme noktasına geldi

12 Mart 2021, Cuma 22:40
Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 yılı itibariyle üç farklı zamanda besi ithalatına izin vermesine tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin geçen sene 2021 yılı sonunda besi ithalatının biteceğine yönelik sözlerinin ardından bir yıl geçmeden yeniden besi ithalatı yapılmasını eleştiren CHP’li Yeşil, “Bu süreçte besi üreticisini desteklemek yerine üreticinin girdi ürünlerine sürekli zam yapılırken sorumlular izlemeyi tercih etti. Dünya genelinde gıda fiyatları akıl almaz bir şekilde yükselmeye devam ederken, bakanlık yerli üretimi destekleyecek faktörlerin yerine ithalat bağımlılığını yukarı taşıyacak adımlar atmaya devam ediyor. Elbette bir günde bu noktaya gelmedik. Ülkemizde gıda ve hayvancılık sektörü sistemli bir şekilde ve adım adım bitirildi. Önce meraları bitirdiler, ardından yem fiyatlarını bahane ederek saman ithalatının önünü açtılar. Son olarak da et fiyatlarının artışını bahane edip hayvan ithalatının önünü açarak sektörün taputuna son çiviyi çaktılar” dedi. 

BESİCİLİK KORUNMUYOR 

Besicilikte kullanılan hayvan yeminin yaklaşık yüzde 45’inin ithal edildiğini ve yem fiyatlarının döviz kuruna bağlı olması nedeniyle aşırı oynaklığın besi üreticisine yansıdığını söyleyen Yeşil şunları söyledi: “50 kiloluk bir torba yem fiyatı 180-200 liraya satılarak arşa değdi. Daha birkaç ay önce 120-130 liraya satılan yemler için üretici isyan ediyordu, şimdi ne yapsınlar? Bu durum sürdürülebilir değildir. Üretici artan maliyetler nedeniyle kar etmeyi zaten unuttu, borcunu büyütmeden kendisini çevirmeye çalışıyor. Bu gidişle hem sektörel üretim çökecek, hem de vatandaş açısından sofrasında et tüketmek hayal olacak.”

Ankara - Adnan Solmaz

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