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Bilânço gittikçe ağırlaşıyor

23 Mayıs 2019, Perşembe 23:18
(TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, ‘’ TL’nin hızlı değer kaybettiği her dönem bilÂnçolara ek yük biniyor ‘’ dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye’nin 2001 krizinden sonraki hızlı sermaye girişiyle birlikte dış borcunun hızla arttığına ve reel sektörün an itibariyle artan finansman maliyetleri ile borç yükü altında zorlandığına dikkat çekerek, “TL’nin hızlı değer kaybettiği her dönem bilânçolara ek yük biniyor; reel sektörün yatırım yapma ve istihdam yaratma kapasitesi düşüyor” dedi. 

TÜSİAD-Koç Üniversitesi işbirliğinde kurulan Ekonomik Araştırma Forumu’nun ‘Türkiye Ekonomisinde Finansal Riskler ve Fırsatlar’ konferansının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kaslowski, Türkiye’nin en acil ihtiyacının hızlı sermaye girişiyle artan riskleri azaltmak olduğunun altını çizerek, “Bankacılık sektöründe sorunlu olma potansiyeli olan kredilerin belirlenmesi, sınıflandırılması ve duruma özel çözümler üretilmesi gerekiyor. Bu kredileri bankaların bilançolarının dışına çıkaracak mekanizmaların tasarlanması bankacılık sektörümüzün ekonomiye taze kredi sağlayabilmesi açısından son derece önemli” ifadelerini kullandı.

Sorunlar küçümsenecek boyutlarda değil 

Bankacılık sektöründeki sorunlara çözümler üretirken; bunların ekonomik aktörler üzerinde yaratacağı “ahlâkî tehlike (moral hazard)” boyutunun da tartışılması gerektiğini kaydeden Kaslowski, “Yanlış kararlar verenler ne kadar maliyet ödeyecek? Eğer hiç maliyet ödemezlerse bu ilerde de yanlış kararlar vermelerini teşvik etmez mi? Büyük bir maliyet ödemek zorunda kalırlarsa bu bankacılık sistemimizde ne kadarlık bir ek yük oluşturur? Bu soruların çok dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor. Bugün sorunlarımız küçümsenecek boyutlarda değil, ama çözemeyeceğimiz hiçbir sorun da yok. Yeter ki gerçekçi ve kalıcı çözümler üzerinde hep beraber ortak akıl ile çalışalım.” diye konuştu. 

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