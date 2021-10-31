BİM cezaya itiraz etti

Rekabet Kurumu’nun “haksız rekabet uyguladıkları” gerekçesiyle 5 zincir market ve bir tedarikçiye verdiği para cezasına, Migros’un ardından BİM de hukukî yoldan itiraz edeceğini açıkladı.

BİM, herhangi bir rekabet ihlâline sebep olacak bir uygulamada bulunmadıklarını iddia ederek, hukukî savunma sürecinde bunu şeffaflıkla ortaya koyduklarını belirtti. BBC Türkçe’nin haberine göre, BİM, marketlerin “hayat pahalılığının sorumlusu” olarak gösterilmesi ve ceza kesilmesinin “Türkiye’de yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karar” olduğunu ifade etti. Haber Merkezi

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