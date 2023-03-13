Bina ve altyapıda zarar 85 milyar dolar

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR), 6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremleri ile ilgili ön değerlendirme raporu hazırladı.

Milliyet’in haberine göre, DEMAR Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan ve ekibinin hazırladığı ön raporda, iki depremin bina ve altyapı sistemlerine verdiği zararların neredeyse 85 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Heyet, deprem kaynaklı yapısal hasarların çok ileri düzeyde olduğunu gözlemledi. Haber Merkezi

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