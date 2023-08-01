Bir ayda 4 defa zam gören tüpgazın fiyatı 450 lira oldu

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüp gazın son 1 ay içinde artarda gelen 4 zamla 350 liradan 450 liraya çıktığını belirterek, “Dar gelirli vatandaş tüp gaza bile erişimde sorun yaşıyor, zamlar vatandaşı bunalttı” dedi.

Tüp gaz bayii işletmeciliği yapan esnaf, tüp gaza gelen zamların ardından satışların büyük oranda düştüğünü söyledi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Çiftlik ilçesinde bir tüp gaz bayiini ziyaret ederek, tüpgaza son 1 ay içinde 4 kez gelen zamla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pikniğe giderken piknik tüpü götürme devrenin de gelen zamların ardından artık bitme noktasına geldiğini söyleyen Gürer, piknikçilerin piknik alanlarında tüp yerine çalı çırpı yakarak piknik yapmaya çalıştığını, bazı köylerde ise tezek kullanımının yeniden yaygınlaşmaya başladığını aktardı. Ankara - Seyhan Şentürk

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