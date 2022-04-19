Bir bu kadar daha hasar verecekler

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Babuşcu enflasyonun hükümetin politikalarından kaynaklandığını ifade ederek, “Yanlışın neresinden dönülse kârdır. Enflasyon ve kur sorununu(Ekonomik krizi) iktisat teorisine aykırı faiz politikaları ile kendileri yarattılar. Son 6 ayda Türkiye ekonomisine ağır hasar verdiler. Yanlışlarını kabul edip dönmezlerse önümüzdeki 6 ay bu kadar daha hasar verecekler” dedi. Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na yönelik ise “Bana Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun ekonomi adına ne yaptığını söyleyebilir misiniz?” diye sordu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 282

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.