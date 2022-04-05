Bir fâhiş zam da telefon ve internete

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan son karar kapsamında, Türk Telekom’un (TT) toptan tarife fiyatları yüzde 67 artırıldı.

Ancak önce kararın yürürlük tarihini 1 Nisan olarak açıklayan BTK, daha sonra bu tarihi 1 Haziran’a erteledi. Tüketici şimdi merak ve kaygıyla bu tarihin getireceği yeni fiyatları bekliyor. Cumhuriyet’in haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), TT’den toptan hizmet satın alarak milyonlarca aboneye internet ve sabit telefon hizmeti sunan alternatif işletmecilerin bu durumdan finansal olarak büyük zarara uğrayacağını vurguladı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da geçen şubat ayında yaptığı açıklamada, “Bu yıl enflasyonist baskılar başımızı ağrıtacak. Giderlerin yüzde 70’i dövizle. Elektrik büyük giderimiz. Bunları belli ölçülerde müşterilere yansıtmak durumundayız” demişti.

İlk karar zam

TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci, “Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan karar zam oldu” derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Bu zam hem Türk Telekom’dan hizmet alan işletmecileri hem internet kullanıcılarını zora sokacak. İşletmecilerin maliyet artışının önümüzdeki günlerde internet kullanıcılarının cebine yansıması kaçınılmaz. Araştırmalar 2022’de haberleşme giderlerinde yine önemli bir oranda artış olacağını gösteriyor.” dedi.