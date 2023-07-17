Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) önceki gece yapılan zamma tepki gösterdi.

Bir vatandaş, “Akşamdan beri uyuyamıyorum. Bir gecede yüzde 20 zam gelir mi, yüzde 30 zam gelir mi? Sosyal medyaya yazdım; herhalde ülke iflas ediyor. Hastaya bakmaya gideceğim, dolmuşla gideceğim artık” dedi. Başka bir vatandaş ise “Böyle ne olacak? Milletin anası ağlayacak, başka bir şey yok. Bu kadar giden para nereden gitti? Vatandaşı ezmek, üzmek; başka bir şey değil yani” dedi.

Kadirli’de yaşayan vatandaşlar akaryakıta gelen ÖTV zammına tepki gösterdi. Akaryakıt almaya gelen bir vatandaş, “Ekonomik şartlar, ülkenin durumu belli zaten ama umarım bir çözüm bulunur. Bu şekilde devam ederse insanlar daha çok zora girer. Bir an önce çözüm bulunması gerekiyor bu duruma” dedi. Başka bir vatandaş, “Böyle ne olacak? Milletin anası ağlayacak, başka bir şey yok. Bu kadar giden para nereden gitti? Vatandaşı ezmek, üzmek; başka bir şey değil yani. Vatandaş ağlar. Allah fakir fukaraya yardım etsin” diye konuştu.

Osmaniye - anka