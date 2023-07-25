Borç stoku bir ayda yüzde 19 arttı

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Hazine’nin borç stokunun haziran ayında 882 milyar lira birden artarak 5,6 trilyon lirayı aştığını belirtti.

Aktaş, sadece haziran ayında, toplam borcun yüzde 19 arttığına dikkati çekti. Aktaş, “Hani hazirandaki artış 882 milyar lira ya... 2017 sonundaki toplam borç geçen aydaki artış kadar bile değildi. 2017 sonundaki tutar 877 milyardı” dedi. Aktaş, “Hazine’nin borç stokunun bir ayda böylesine rekor artış göstermesinin en temel nedeni döviz kurunda yaşanan artış... Dövizi aylarca baskılar ve normal seyrine izin vermez de seçim sonrası baraj kapaklarını açarsanız, olacağı bu!” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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