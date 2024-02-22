Borca battık

Hazine’nin açıkladığı borç stoku, Türkiye’nin hızla borç batağına saplandığını gösteriyor. fatura yine vatandaşa çıkacak.

DURDURULAMIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezî yönetim brüt borç stoku, Ocak sonu itibarıyla 6 trilyon 965,1 milyar lira oldu. Borç stokunun 2 trilyon 551,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 413,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

TASARRUF YOK

Merkezî yönetimin borç stokunu oluşturan önemli kalemlerden biri devlet harcamaları oluşturuyor. Borç stokunun düşürülmesi için devlet harcamalarının azaltılması gerekirken, aynı dönemde devlet harcamalarının yüzde 100’ün üzerinde artışla devam ettiği görüldü.

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Borç batağına battık

MERKEZİ YÖNETİM BRÜT BORÇ STOKU, OCAK SONU İTİBARIYLA 6 TRİLYON 965,1 MİLYAR LİRA OLARAK BELİRLENDİ. BORCUN 4 TRİLYON 413,7 MİLYAR LİRA TUTARINDAKİ BÖLÜMÜ İSE DÖVİZ CİNSİ BORÇLARDAN OLUŞTU.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 6 trilyon 965,1 milyar lira oldu. Borç stokunun 2 trilyon 551,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 413,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Kısa vadeli dış borç stoku, aralık sonu itibarıyla 2022 sonuna göre yüzde 17,2 artarak 174,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,1 artışla 68,4 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 10,8 artarak 59,6 milyar dolara yükseldi.

12,6 milyar dolara çıktı

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 sonuna göre yüzde 18,4 artarak 12,6 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7,4 azalarak 20 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 23,2 artışla 20,7 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 15,2 yükselişle 15,1 milyar dolar oldu. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 sonuna göre yüzde 7,8 artarak 52,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi