Borca tıraş ediyor musunuz?

Osmaniyeli berber Murat Bozan, ekonomik kriz nedeniyle berberlerin de artık veresiye çalıştığını belirterek, “‘Borca tıraş yapıyor musunuz’ diyen insanlar oldu. Biz de ‘yok’ demiyoruz” dedi.

Osmaniyeli berber Murat Bozan, ekonomik kriz nedeniyle berberlerin de artık veresiye çalıştığını belirterek, “Kredi kartı soranlar, ‘Kredi kartı geçerli mi’ diyen insanlarımız çoğaldı. Bir de ‘Borca tıraş yapıyor musunuz’ diyen insanlar oldu. Biz de ‘yok’ demiyoruz” dedi. Ekonomik kriz berberleri de olumsuz etkiledi. Osmaniye’de 20 yıldır berberlik yapan Murat Bozan, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattı. Berberlerin de veresiye çalışmaya başladığını belirten Murat Bozan, şunları söyledi.

SAKAL TIRAŞINI EVDE OLUYORLAR

“Ekonomik sıkıntılarımız Türkiye genelinde var, Osmaniye’de de biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Tıraşlarımızı yapıyoruz, gelen müşterilerimiz var ama tıraş olurken zorlandıklarını hissediyorum. Tabii biz de zorlamamak adına kendi ücretimizi, kendi tarifemizi almaya çalışıyoruz ama bu arada kredi kartı soranlar, ‘Kredi kartı geçerli mi’ diyen insanlarımız çoğaldı. Bir de ‘Borca tıraş yapıyor musunuz’ diyen insanlar oldu. Biz de ‘yok’ demiyoruz. Onların gönüllerini ederekten tıraşlarını yapıp gönderiyoruz. Bu ekonomik zorlukta onlara da destekçi oluyoruz.Bugün ilk sakal tıraşımızı aldık, komşumuz arkadaşımızdan. Genelde sakal tıraşı olmuyor. Saç tıraşı olup giden insanlar, yüzde doksanların üzerine çıktı. Mutlaka evlerinde oluyorlardır sakal tıraşlarını. Bize sakal tıraşı talebinde bulunanlar azaldı.”

Osmaniye - anka