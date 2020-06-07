Borçlanma tam gaz

Hazine, 2000’lerde terk edilen iç borçlanma yöntemine geri döndü. İçerden döviz ve altın cinsi borçlanmanın hızı arttı.

Kamunun da vatandaş gibi dolarize olduğu yorumları yapılıyor. Türkiye’de Hazine, görülmemiş bir hızda borçlanıyor. Üstelik yurtdışı piyasalardan olduğu gibi yurtiçi piyasalardan da döviz ve altın cinsi borçlanmayı hızla artırıyor. Hem dış hem de iç borçlanma sonucu merkezi yönetim borçlarının döviz oranı yüzde 53,1’e ulaştı.

Hazine, yurtiçi piyasalardan döviz ve altın cinsi borçlanmayı 2000’li yıllarda bırakmıştı. Mali disiplin sağlamak amacıyla 2012 yılı itibarıyla iç piyasalardan sadece TL borçlanıldı.

2017 yılına gelindiğinde bu strateji terk edildi. Sözcü’nün haberine göre, 2019’da ise yurtiçi piyasalardan döviz ve altın cinsi borçlanmayı hızlandıran Hazine’nin 2020 Nisan sonu itibarıyla iç borç stokunun 139,5 milyar liralık kısmı (20 milyar dolar) döviz ve altın cinsi borçlardan oluşuyor.