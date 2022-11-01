Borçlanmaya devam

Kasım-ocak dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre Hazine, 102,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 176,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Hazine Finansman Programı: 2022 Yılı Gelişmeleri ve 2023 Yılı Öngörüleri” duyurusu yayımlandı. Buna göre, Bakanlıkça gelecek yıl 563,6 milyar lira anapara ve 519,2 milyar lira faiz olmak üzere toplam 1.082,8 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım-ocak döneminde 102,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 176,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlığın Kasım 2022-Ocak 2023 dönemi iç borçlanma stratejisinde, kasımda 31,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 57 milyar liralık, aralıkta 24,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 49,4 milyar liralık, Ocak 2023’te de 46,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 69,9 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

18 tahvil ihalesi düzenlenecek

Kasımdaki iç borçlanmanın 49,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3,9 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralık iç borçlanmasının 46,2 milyar lirasının piyasadan, 3,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, Ocak 2023’teki iç borçlanmanın ise 60,9 milyar lirasının piyasadan, 5,7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3,3 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor. Bu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı ve 1 hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Kasımda 39,3 milyar liralık, aralıkta 30,7 milyar liralık ve Ocak 2023’te de 54,9 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 22,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.