Borçlanmaya devam

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Mart dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 120,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 142,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın Ocak-Mart dönemi iç borçlanma stratejisinde, Ocak ayında 46,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 55 milyar liralık, Şubat’ta 32,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık, Mart’ta 41,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 47,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ocak ayındaki iç borçlanmanın 49,1 milyar lirasının piyasadan, 3,3 milyar lirasının kamuya satışlardan, 2,6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, Şubat ayındaki iç borçlanmasının 34 milyar lirasının piyasadan, 3,6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, Mart ayındaki iç borçlanmanın ise 44,8 milyar lirasının piyasadan, 2,7 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Haber Merkezi