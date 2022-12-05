Borcunu ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 100 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bu yılın ilk 8 ayında borcu ödenmediği için doğalgazı kesilen abone sayısının 37 bin 657 olduğunu açıkladı.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bu yılın ilk 8 ayında borcu ödenmediği için doğalgazı kesilen abone sayısının 37 bin 657 olduğunu açıkladı. Türkiye genelinde borcu ödenmediği için doğalgazı kesik olan abone sayısının 2021 yılı için 22 bin 142 olduğunu belirten Fatih Dönmez, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde borcu ödenmediği için doğalgazı kesilen abone sayısını ise 37 bin 657 olarak açıkladı. Dönmez, “EPDK Bildirim Sistemi üzerinde veriler belirli periyotlar halinde raporlanmaktadır. Bu kapsamda EPDK veri tabanında ortalama anlık ve günlük veriler bulunmamaktadır” dedi.

Tüketici faturaları ödeyemez halde

Önerge sahibi CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, doğalgaz fiyatlarına art arta gelen zamların, tüketiciyi faturalarını ödeyemez hale getirdiğini belirtti. Borcu ödenmediği için doğalgazı kesilen abone sayılarını geçen yıl ve bu yılın ilk 8 ayına göre kıyaslayan Gürer, “Geçen yılın 12 ayında 22 bin 142 olan doğalgazı kesilen abone sayısı bu yılın ilk 8 ayında 37 bin 657’ye çıkmış; yani kaba bir hesapla geçen yıl ile bu yıl arasında faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısında yüzde 100’ün üzerinde bir artış olmuş” değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaş zamlar karşısında eziliyor

Ülkede ekonomik krizi meydana getiren AKP iktidarı ve tek adam rejimi olduğunu vurgulayan Gürer, “Sürekli olarak hedef saptırılıp yaşanan olumsuzlukların sorumlusu iktidar değilmiş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Ülkede her konuda tek başına yetkili olan Cumhurbaşkanlığı sistemi vardır ve istediğini yapma gücüne sahiptir. Bu süreçte elektrik, akaryakıt, doğalgaz zamları Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dahilinde yapılmaktadır. Dar ve sabit gelirli bu zamlar karşısında ezilmiştir. Enflasyonun altında gerçekleşen ücret artışları vatandaşı yokluk ve yoksulluğa mahkûm etmiştir. Dar gelirli, sabit gelirli ve emekli vatandaşlarımız aydınlanma ve ısınma sorunu yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

ANKARA - RECEP GÖREN