Böyle birşey imkânsız, patlama kaçınılmaz

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, faiz ve dövizin baskılanmasının ekonomide imkansız olduğunu ve patlamanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye ekonomisi zor bir dönemden geçiyor. Alınan tedbirlere rağmen işsiz sayısı son bir ayda milyonlarca artarken, belirsizlik de günden güne büyüyor. Ekonomideki krizin koronavirüs öncesinde başladığını ifade eden Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, krizin aslında 2018’den beri yaşandığını söyledi. Ulusoy, “Ben bunu normalde 2010’dan beri diyorum, ama o detaya inmek istemiyorum. Çünkü dönüşüm bizde paranın bittiği yıl olan 2010 ile başladı. Paradan kastım, ucuz döviz. Esas olan 2018’e kadar idare ettik biz. Ekonomiyi sloganlarla, paketlerle, kredi genişlemesiyle idare ettik. Bir bakıma para basmadık, ama borçlandık. Biz koronavirüse feci bir fotoğrafla yakalandık. Slogan ekonomisiyle. Söylemlerle, yapıyoruz, yapacağız… Ekonomi teorisinde uygulamasında yeri olmayan söylemler. Siyaset zannetti ki bu ucuz dolar, dış borçlanma ve benzeri gelir akımı bizim esas gelirimiz. Asıl öyle bir şey değildi. Bu borçtu ve borcun zamanı geldiğinde faiziyle ödenmesi gerekiyordu” dedi.

Faiz ve dövizin baskılanamaz

Uygulanan ekonomi politikalarının krize neden olduğunu anlatan Ulusoy, “Ben ilk defa bir ekonomi yönetiminde enflasyon, faiz ve dövizin baskılandığını görüyorum. Bu, ekonomide imkansız bir şey. Ama şu bir gerçektir, bunlardan bir tanesini tutabilirsiniz, diğer ikisini piyasaya bırakmak zorundasınız. Bu üçlüden ikisini bile aynı anda tutamazsınız. Ne kredi ile ne dış borçlanma ile ne de sayıları baskılamayla olur. Bakın biz enflasyonu hedefliyoruz, ama kuru ve faizi baskılıyoruz” diye konuştu. Bu uygulamaların sonucunun kesinlikle bir patlama olacağını vurgulayan Ulusoy, 2018’de bunun kur patlamasıyla yaşandığını kaydetti. Ulusoy, şöyle konuştu: “Patlama illa döviz kurunda, enflasyonda değildir. Onun yansıması bütçede patlamaktır. Yani bütçe açığının artmasıdır. Cari açığın dayanılmaz noktaya gelmesidir. Gelirsizliğin verdiği ithalatsızlığa teşekkür edecek noktaya geldik. İthalat yapmıyoruz, cari açığımız kapanıyor gibi garip garip teşekkür ediyoruz.”

En önemli problem gelirsizlik

Sözcü’nün haberine göre, ekonomik reçetelerin bir an önce masaya konması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Her geçen hafta kayıptır. Krediyle, borçla yönetmenin fayda etmediğini karar vericiler de biliyor ama bu acıyı yarına erteliyorlar. Ama yarına ertelenen, üzeri yara bandı ile kapatılan ekonomik sorunların nereye gideceğini hepimiz biliyoruz. Böyle bir kırılmada özel sektörden çok şey beklememek gerekir. Çünkü onlar da yara aldılar. Devletler rol almalıdır. Devlet Şirin için Ferhat olmalı ve dağları delmelidir. Gelir yaratmak için o insanlara dağı deldirerek iş yaptırmalı ve talebi canlandırmaları gerekir. Şu an en önemli problem gelirsizliktir” dedi.

***

Yüzde 90 ekonomiden endişeli

Ipsos Araştırma Şirketi’nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yaptığı anketin sonuçlarını açıklandı. Milliyet gazetesi için hazırlanan araştırmanın sonucunda şu değerlendirmelerde bulunuldu: “Hâlâ sıcaklığını koruyan, zaman ilerledikçe hiç gerilemeyen endişe ise ekonomik endişe. Toplumun yüzde 90’ına yakın kısmı şahsi ekonomisine dair endişe duyuyor. Özetle meselenin günlük yaşama boyutuna dair bakışımızda bilincimizin ve alışkanlığımızın artması ile rahatlamaya başladık, ancak ekonomiye dair büyük endişemiz hâlâ baki. Sorunun sağlık boyutu yerini yavaş yavaş işsizlik, geçim korkusuna bırakmaya başlıyor. Dünyanın geri kalanında da sağlık tedbirlerinin aşama aşama kaldırıldığını ve tartışmaların ana ekseninin ekonomik ekosistem üzerine kaydığını gözlemliyoruz. Kovid-19 fırtınası sonrası için finansal hasar tesbit çalışmaları şimdiden başladı. Önümüzdeki ayların ve maalesef belki de yılların gündemi bu olmaya devam edecek gibi görünüyor. İlk vak’anın görülmesinden itibaren toplumun hemen hemen her bireyi salgın ile ilgili haberleri takip ediyor. Edinilen tüm bu bilgiler ve virüsün süresinin daha da uzun süreceğine yönelik görüşler sonucu virüs sona erse bile hayatın radikal bir şekilde değişeceği konusunda görüş birliği var.”

***

Enflasyon 10,94

Enflasyon Nisanda yüzde 0,85 artarken, yıllık bazda yüzde 10,94 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,66, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,87 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,85, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,28 artış gösterdi. TÜFE, Nisanda geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 3,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,94 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019’a göre yüzde 4,54, geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 6,71 arttı. TÜİK verilerine göre, Nisanda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,94 artış kaydetti. İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,72 ile “Erzurum, Erzincan, Bayburt”ta oldu. 12 aylık ortalamalara göre de en yüksek artış yüzde 14,22 ile yine bu bölgede gerçekleşti. Ankara - aa

***

Daha köklü ekonomik tedbirlere ihtiyaç var

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kılıç, “İktidar tarafından alınan ekonomik önlemler içerisinde elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili henüz vatandaşın mağduriyetini giderecek bir düzenleme yapılmış değil. Hangi para ile hangi faturanın ödeneceği, vatandaşın en büyük sıkıntılarından biri. Vatandaş, üstüne bir de çarşı pazarda fiyatların el yakmasıyla iyice çıkmaza girdi. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artışlar, ev bütçesi açısından ciddî sakıncalar oluşturdu. Ayrıca işsizlerin, yoksulların, çalışanların, küçük işletmelerin, esnafın ve çok sayıda hane halkının yaşadığı gelir kaybının başka sosyal sorunlara zemin hazırladığı da gözden kaçırılmamalıdır” ifadelerini kullandı. İktidarının aldığı ekonomik tedbirlerin yetersiz olduğunu savunan Saadet Partili Kılıç, “Salgın sürecini en az hasarla atlatmak için daha köklü önlemler almalıdır. Bu süreçle zincirleme olarak baş gösteren ekonomik çöküşü önlemek için bir strateji ve program dâhilinde kısa vadede ekonomiye yapılacak desteklerde kararlı bir duruş gösterilmelidir” diye konuştu.

İzmir– Yeni Asya