Böyle devam ederse çiftçi kalmayacak

Ülke genelinde çiftçilerin maliyetlerinin yüksek alım fiyatlarının ise düşük olması nedeniyle tepki ve eylemleri sürüyor.

Kastamonulu çiftçiler Deniz Yıldırım ve Mehmet Yıldırım, "Çok kötüyüz, kan ağlıyoruz. Fiyatlara çok güzel bir şekilde, çiftçinin mutlu olabileceği bir şekilde güncelleme istiyoruz. Aldığımız paralar bizim girdilerimizin altında kalıyor ve zarar ediyoruz. Bu şekilde olursa benim yaşımda hiçbir çiftçi arkadaşım kalmayacak, ben de dahil" dedi. Kastamonu'da yıllardır çiftçilik yapan Deniz Yıldırım ve Mehmet Yıldırım, artık kimsenin çiftçilik yapmak istemediğini, ürünlerden zarar ettiklerini belirtti. Kastamonu - Anka

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