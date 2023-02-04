"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

'Böyle giderse hayvancılık biter'

04 Şubat 2023, Cumartesi 19:16
Elazığ ve Tunceli yöresinde hayvancılık yapan Şavak aşireti üreticileri, artan maliyetlerden yakınarak “Şavaklılar olarak biz hayvancılık yapıyoruz sorunlarımız çok, arpa fiyatları olsun, saman fiyatları olsun çok yüksek, yem alamıyoruz sıkıntılarımız var. Böyle giderse birkaç yıla hayvancılık bitecek” değerlendirmesini yaptı.

Yem ve arpa fiyatlarına yapılan zamlar, üreticiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tunceli’nin Pertek ilçesi Ayazpınar köyünde yaşayan Şavak aşireti mensubu üretici Sefer Durmuş, “Hükümetimiz ‘yap, işlet, üret’ diyor. Şimdi benim cebimde olmadan ben nasıl üreteceğim? Ben geçen sene peyniri 37 liradan vermişim yem olmuş 400 lira. Ben enflasyonun altında kalmışım peki ben nasıl üreteceğim size soruyorum” dedi. 

“Ben üretemiyorum gücüm kalmadı”

Durmuş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şu anda Tunceli, Pertek genelinde devlet desteği olarak bir sarı küpe var. O da Türkiye’nin her yerinde var. Hiçbir proje gelmiyor. 2000 yıllarında bir proje gelmiş, yüzde 1 olarak dağıtılmış. Yüzde 99’u ben genel olarak söylüyorum hiçbir proje yok. Hiçbir devlet desteğini alamıyoruz, yem desteği alamıyoruz hiçbir şey alamıyoruz her şeyde mağduruz. Şimdi biz nefes almayınca, bir ülkenin geliri neyin üzerine, tarımın üzerine. Bir ülkede tarım olmayınca o ülkenin sonu hüsran demektir, batmış demektir. Yani onu da biz yapıyoruz ama bize sahip çıksın. Yem fiyatlarını düşürsün ben et fiyatlarının 150 TL olmasını istemiyorum. Vatandaşın hepsi yesin, ama yeme de arpaya da bir müdahale etsin. Ben üretemiyorum gücüm kalmadı. Ben bunu genel için söylüyorum, ben kendi şahsım için söylemiyorum. Kimse bize destek vermiyor şu anda.” Üreticilerden Ahmet Budak da bir torba yemin 500-600 TL’yi bulduğunu, ürettikleri mallarının para etmediğini ve köylerindeki sorunlara yetkililer tarafından bir çözüm üretilmediğini ifade ederken, “Biz kendi ürettiğimizi, alıp verdiğimizi hesaplıyoruz, altından çıkamıyoruz. İşte bu yüzden birkaç sene sonra böyle giderse, üreticilik bitecek” dedi.

Elazığ- anka

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emekli maaşında alt sınır asgari ücretin altında olmasın

    'Böyle giderse hayvancılık biter'

    İsrail’in Filistin ihlalleri çizmeyi aştı

    Çiğ süt üreten de tüketen de dertli

    “Dünyada gıdaya erişim zorlaşırken, üçte biri israf ediliyor”

    İlaçlara ulaşım zorlaştı - Vatandaş birçok ilaç grubunda sorun yaşıyor

    İstanbul'da kar bekleniyor

    Düşen, alım gücümüz

    81 il valiliğine 2. yarıyıl tedbirlerine ilişkin genelge gönderildi

    Esir değişimiyle 116 Ukraynalı, 63 Rus askeri serbest bırakıldı

    Tatilinden dönenlere "kış lastiği" hatırlatması: "Karlı yollarda ani hareketlerden kaçınılmalı"

    BM, ABD - Çin geriliminden endişeli

    'Latin Amerika üzerinde başka bir Çin casus balonu uçuyor'

    Şili'de ölü sayısı 13'e yükseldi

    Haftanın maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak

    Genç Yorum bu ay edebiyat konusunu ele aldı: Edebiyat hayatımıza nasıl dokunabilir?

    Otomotiv sektörü incelenecek

    Çorum - Laçin'de 4 büyüklüğünde deprem
    📷

    85 ülkede Kur’an-ı Kerim hediye edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fidan kazansaydı AİHM’le aramız iyice açılırdı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kartta keyfîliğe son, BİK’e neşter
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    Musibetler ve bakış açımız
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimde bir dert daha
    Ali HAKKOYMAZ

    Guten tag!
    Ali FERŞADOĞLU

    Dinsizlik kuvvetine yardım edenler kim?
    Sebahattin YAŞAR

    Anlayamazsın beni, benim seni anlayamadığım gibi
    Risale-i Nur'dan

    Doğru İslâmiyeti göstersek...
    Genel

    Akif de Bediüzzaman da hak için mücadele etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.