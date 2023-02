'Böyle giderse hayvancılık biter'

Elazığ ve Tunceli yöresinde hayvancılık yapan Şavak aşireti üreticileri, artan maliyetlerden yakınarak “Şavaklılar olarak biz hayvancılık yapıyoruz sorunlarımız çok, arpa fiyatları olsun, saman fiyatları olsun çok yüksek, yem alamıyoruz sıkıntılarımız var. Böyle giderse birkaç yıla hayvancılık bitecek” değerlendirmesini yaptı.

Yem ve arpa fiyatlarına yapılan zamlar, üreticiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tunceli’nin Pertek ilçesi Ayazpınar köyünde yaşayan Şavak aşireti mensubu üretici Sefer Durmuş, “Hükümetimiz ‘yap, işlet, üret’ diyor. Şimdi benim cebimde olmadan ben nasıl üreteceğim? Ben geçen sene peyniri 37 liradan vermişim yem olmuş 400 lira. Ben enflasyonun altında kalmışım peki ben nasıl üreteceğim size soruyorum” dedi.

“Ben üretemiyorum gücüm kalmadı”

Durmuş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şu anda Tunceli, Pertek genelinde devlet desteği olarak bir sarı küpe var. O da Türkiye’nin her yerinde var. Hiçbir proje gelmiyor. 2000 yıllarında bir proje gelmiş, yüzde 1 olarak dağıtılmış. Yüzde 99’u ben genel olarak söylüyorum hiçbir proje yok. Hiçbir devlet desteğini alamıyoruz, yem desteği alamıyoruz hiçbir şey alamıyoruz her şeyde mağduruz. Şimdi biz nefes almayınca, bir ülkenin geliri neyin üzerine, tarımın üzerine. Bir ülkede tarım olmayınca o ülkenin sonu hüsran demektir, batmış demektir. Yani onu da biz yapıyoruz ama bize sahip çıksın. Yem fiyatlarını düşürsün ben et fiyatlarının 150 TL olmasını istemiyorum. Vatandaşın hepsi yesin, ama yeme de arpaya da bir müdahale etsin. Ben üretemiyorum gücüm kalmadı. Ben bunu genel için söylüyorum, ben kendi şahsım için söylemiyorum. Kimse bize destek vermiyor şu anda.” Üreticilerden Ahmet Budak da bir torba yemin 500-600 TL’yi bulduğunu, ürettikleri mallarının para etmediğini ve köylerindeki sorunlara yetkililer tarafından bir çözüm üretilmediğini ifade ederken, “Biz kendi ürettiğimizi, alıp verdiğimizi hesaplıyoruz, altından çıkamıyoruz. İşte bu yüzden birkaç sene sonra böyle giderse, üreticilik bitecek” dedi.

Elazığ- anka