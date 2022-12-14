TÜSİAD, yılın ikinci Yüksek İstişare Konseyi toplantısını Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, 2023 tahminlerini açıklayan birçok kuruluşa göre gelecek yıl en fazla yüzde 3 büyüyebileceklerini söyledi. Daha önceki konuşmalarında da enflasyondaki artış hızının daha önce görülmedik düzeyde olduğuna dikkat çekerek iktidara eleştiriler yönelten Özilhan, “Ekonomi yönetiminin en büyük önceliği enflasyonu düşürmek olmalı, TL’nin yüksek değer kaybına rağmen dış açık vermeye devam ediyoruz (...) böyle giderse ihracat yapılamayacak” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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