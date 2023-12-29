Bu asgarî ücret zamlara ne kadar dayanacak?

Asgari ücret Ocak 2022-Aralık 2023 arasındaki son 24 ayda sadece 1 kez açlık sınırının üzerine çıktı. Son 19 senede ise sadece 8 ay dört kişilik bir ailenin gıda harcamasına yetti.

Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklandı, 700 lirası asgari ücret desteği - TÜRK-İŞ: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda 2 kere olsun

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Asgari ücret 2024 yılında 17 bin 2 TL oldu. Böylece asgari ücret son iki senede tam olarak 4’e katlandı. 2022 başında 4 bin 253 lira olan asgari ücret yüzde 300 artış gösterdi. Ancak bu artış nominal. Yani bu hesapta enflasyon dikkate alınmıyor. Oysa gıda ve kira başta olmak üzere halkın giderlerine de sürekli zam geliyor. Asgari ücret Ocak 2022-Aralık 2023 arasındaki son 24 ayda sadece bir kez açlık sınırının üzerine çıktı. Bu 23 ay boyunca dört kişilik bir ailenin karnının doymaması demek.

Ocak 2024’te asgari ücretin yeniden açlık sınırının üstüne çıkması bekleniyor. Ancak beklentiler bunun sadece iki üç ay süreceği yönünde. Sonra tekrar açlık sınırının altına düşecek. Zaten Ocak 2005’ten bu yana son 19 senede, yani 228 ayın sadece 8 ayında asgari ücret açlık sınırını aştı. Kalan 220 ayda asgari ücret dört kişilik bir ailenin gıda harcamasına yetmedi. Açlık sınırı hesabını yapan da Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ).

Henüz Ocak 2024 verileri yok

Euronews Türkçe’nin haberine göre, AKP iktidarında son yıllara kadar asgari ücrete senede bir defa zam yapılırken hızla yükselen enflasyonun etkisiyle 2022 ve 2023 ortasında da zam geldi. Yetkililer, yapılan son zammın ardından 2024’te asgari ücrette ara artış olmayacağını duyurdu. Ancak işçi tarafı yüksek enflasyon nedeniyle şimdiden ara zam için bastırmaya başladı. TÜRK-İŞ son olarak kasım ayına ilişkin açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı. Aralık ayı da bu hafta açıklanacak. Ocak 2024 verileri ise ocak sonunda ortaya çıkacak. Bundan dolayı zamlanan asgari ücreti açlık sınırı ile kıyas etmek için bir ay daha beklemek gerekecek. Bundan dolayı hesap ve analizler Aralık 2023’ü kapsıyor. Buna göre Aralık 2021 ile Aralık 2023 arasında aylık net asgari ücret 2 bin 826 liradan 11 bin 402 liraya yükseldi. Bu da son iki senede yüzde 303 artış demek. Ocak 2022 ile Ocak 2024 arasındaki artış da tam yüzde 300. Yani son iki senede asgari ücret dörde katlandı.

Açlık sınırının altına düşecek

TÜRK-İŞ’in Kasım 2023 için açıkladığı açlık sınırı 14 bin 26 TL oldu. Aralık 2021-Aralık 2023 arasında açlık sınırı sadece bir kez asgari ücretin üzerine çıktı. O da Ocak 2022 sadece 3,5 liralık bir fazlalık. Zaten o ay için asgari ücretin açlık sınırına oranına bakıldığında yüzde 100,1. Yani, kıl payı bir geçiş. Geri kalan 23 ayda ise asgari ücret 4 kişilik bir ailenin gıda harcamasına yetmedi. Asgari ücretin açlık sınırına daha uzun bir dönemde incelendiğinde 2016 başından itibaren ciddi bir iyileşme dikkat çekiyor. Ancak son yıllarda enflasyonun rekor kırması ile birlikte iniş çıkışlar başlıyor. Yani ocak ve temmuz ayında asgari ücret artınca bir iyileşme sağlansa da birkaç ay içinde hemen bu oran ciddi geriliyor. Ocak 2024’te asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mart veya nisan ayında ise asgari ücret yeniden açlık sınırının altına düşebilir. Merkez Bankası’nın iyimser enflasyon beklentisi bile dikkate alındığında asgari ücretin açlık sınırının altına düşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

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Bu ücretle geçinilir mi?

2024 yılı asgari ücreti 17 bin 2 TL oldu. Türk İş Başkanı Ergün Atalay konuyla ilgili, Cumhurbaşkanımıza ifade ettim, talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere bu müzakerenin yapılmasıydı. Fiyat artışları ortada… Ama anlaşılan rakam, Sayın Bakanımızın işveren temsilcimizle anlaştıkları rakam 17 bin lira. Bu başlangıç ücreti olmasına rağmen, benim ülkemde bu geçim ücreti oldu. İşverenlerin yüzde 90’ı asgari ücretin üstünde bir ücret vermiyor. Herkes iki dakika düşünsün, bu ücretle geçinilebilir mi?” dedi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni asgari ücrete ilişkin, “Arzu ettiğimiz, istediğimiz noktada değil. Asgari ücret, ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan ne yazık ki uzak” ifadelerini kullandı. Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Yürütme Kurulu, 2024 yılı için geçerli olacak 17 bin 2 liralık asgari ücrete ilişkin; “Asgari ücret tespit komisyonundan çıkan 17 bin 2 TL’lik karar, açlık sınırı olan 18 bin TL’nin dahi altında kalmakta, iktidar ve sermaye kesimleri bu kararla birlikte milyonları sefalet koşullarında yaşamaya mahkum etmektedir” dedi.

Haber Merkezi