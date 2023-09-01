Bu ayıp yetmez mi?

DP Genel Sekreteri Ertan Küçükay, Türkiye’nin dışarıdan buğday ithal ettiğini belirterek, “Bu ayıp ülkeyi idare edenlere yetmez mi?” diye sordu.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, Anadolu toprakların buğdayın ana vatanı olmasına rağmen Türkiye’nin dışarıdan buğday ithal ettiğini belirterek, “Bu ayıp ülkeyi idare edenlere yetmez mi?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından, Türkiye’nin sektör haline getiremedi tarımın aynı zamanda ekonomik bir faaliyet olduğunu söyleyen Küçükay, “Enflasyon, iklim şartları, piyasa koşulları üretimi imkansız hale getirdi. Kendi çiftçimizi sübvanse etmek yerine başka ülkelerin çiftçisini fonlayıp onları ayakta tutuyoruz. Akıl kârımı? Sadece buğday mı, fındık başta olmak üzere mukayeseli olarak üstün olduğumuz her üründe pespaye bir haldeyiz” dedi.

Vicdanınız sızlamıyor mu?

Tarımsal ürünlerin stratejik olduğunun unutmaması gerektiğini ifade eden DP’li Küçükay, şunları söyledi: “Kendi kendine yetebilen dışarıya tarımsal ürün satabilen Türkiye ithalat yapmazsa karnını doyuramayacak hale geldi. Enerji, petrol dışarıdan, gıda dışarıdan, elektronik, otomotiv, seçmen dışarıdan aklınıza ne gelirse ithal, Çin’den, Hint’ten, Yemen’den. Sahi biz ne iş yaparız! Hükümete sesleniyorum; Köylünün, çiftçinin alın terini neden ödemiyorsunuz? Halkın geçim sıkıntısını neden görmezden geliyorsunuz? Ülkenin kaynaklarını yandaşınız ‘oligarklara’ neden peşkeş çekiyorsunuz? Bunca aç, işsiz sizi rahatsız etmiyor mu? Vicdanınız sızlamıyor mu?”

İstanbul - M.Yasin Aydın