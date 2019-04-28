Bu belirsizlik artık bitmeli

Uzmanlar, YSK nezdinde itirazların görüşüldüğü bir süreçte seçimlerin yenilenmesi yönünde bir karar çıkması halinde ekonomik tablonun daha da derinleşmesi uyarısı yapılıyor.

Ekonomi Uzmanı Uğur Gürses seçimden bu yana bir ay geçmesine karşın ekonomi politikasında adım atılmamış olmasının durgunluk ve maliyet baskısı altında şirketler kesimini zorlu bir patikaya soktuğunu belirtti.

Seçim geçti, ekonomi dünyası atılacak adımları bekliyor. Ancak henüz böyle bir gündem yok Ankara’da. Ekonomide üreten ve ticareti yürüten reel kesimin ise bunu uzun süre bekleme lüksü ve takati yok. Seçim sonrası siyasi krizin tansiyonu yüksek seyrederken, ekonomide de finansal alanda kur baskısı yeniden gündemde. Seçim geçti ama ekonomik tedbir de yok, buna dair işaret de yok.

Ekonomi Uzmanı Uğur Gürses

Seçim sonrası ekonomide Ankara’nın adımlarının sıklaşacağı, yeni bir çerçeve ortaya konacağı yönündeydi. Bu beklentiler de giderek hayal kırıklığına dönüşürken, şirketlerin krize karşı kendi tedbirlerini hızlandırması muhtemel. Şu anda YSK nezdinde itirazların görüşüldüğü bir süreçte, kararın seçimlerin yenilenmesi yönünde çıkması halinde ise ekonomideki bu tablonun daha da derinleşmesi güçlü bir ihtimal. Türkiye hem siyasî hem de ekonomik krizi uzun süre taşıyamaz.

ASO başkanından uyarı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, şirketlerin borçlarını ödeyemedikleri için zor durumda olduklarına dikkat çekerek “Birçok şirket batıyor. Son altı ayda özel sektör kâr edebilme kabiliyetini yitirmiş durumda, borcunu geri ödeyemiyor” dedi. Özdebir, ekonominin istihdam oluşturma kabiliyetini kaybettiğini anlatarak şöyle konuştu: Ağustosta başlayan kur sarmalı, ekonominin dinamiğini bozmuş, az ithalat, az üretim, az cari açık verip yüksek işsizlik oranı olan bir ekonomiyle karşı karşıya kalmamıza neden oldu.

Şu anda ekonomi politikalarının temel amacı hane halkının ve özel sektörün harcamalarını canlandırmak üzerine odaklanmalı. Şirketler borçlarını ödeyemediklerinden dolayı zor durumdalar ve birçok şirket batıyor. Firma borçlarının millî gelire oranı yüzde 70 seviyelerine ulaşmıştır. Ekonomide en önemli gerçekliğin güven olduğu unutulmamalı. Güvenin olmadığı ortamda hane halkı tüketmez, üretici üretmez, yatırımcı yatırım yapmaz. Güvenin temel dayanağı ise hukuktur.