Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı 5 lira 70 kuruşluk çiğ süt alım fiyatı maliyetler karşısında eridi.

Üreticiler, dört ay önceki 20 kuruşluk prim desteğini bile hala alamadı. İzmirli besici Rasim Demir, yem alamadığı için ineklerine geven otu verdiğini söyledi. Demir, “Biz süte 1 milyon (1 TL’yi kastediyor) zam yapıldı diye sevinirken siz yeme 25 milyon (25 lirayı kastediyor) zam yapıyorsunuz. Yem olmuş 300 milyon (300 lirayı kastediyor), bu çiftçi ne yapsın? Biz de çareyi dağlara çıkıp geven kazmakta bulduk” dedi. Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ancak yeme gelen son zamlar nedeniyle hayvanlarına bakamadığını belirten Demir, “Gebe hayvanlarımızı kestirmek zorunda kalıyoruz. Yetkilerin bizi duymasını, biraz da olsa yem fiyatlarının sabitlenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. İzmir - Anka

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