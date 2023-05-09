Sinop’un kapalı pazar yerine köylerden gelerek tezgah açan esnaf, artan fiyatlardan şikayet etti. Esnaf, geçen senelere nazaran kâr marjlarının ve müşterilerin de alım güçlerinin düştüğünü söyledi.

Esnaf Sevgi Ay, şunları söyledi: “Satışlarım çok durgun. Hayat pahalı, alan var alamayan var. Bu fiyatlarla kimse geçinemez. Para kazanmak eskidenmiş. Şimdi işlerimiz çok düştü. Geçen sene bin TL kazanıyorsam bu sene yarısının da azına düştü. Aldığım emekli aylığı 5 bin 500 TL. O parayla ben kira mı vereyim? Elektrik, su, doğal gaz parası mı vereyim? Pazar mı yapayım? Müşteriler tezgaha geldiğinde dudak büküp gidiyorlar. Eski satışlarımız durdu. Ben günde 70-80 kasa çilek satardım şimdi 30 kasa çilek satamıyorum. Bu enflasyon, bu pahalılık nereye kadar gidecek bilmiyorum.” Sinop - Anka

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