Bu geziler için ne kadar harcama yapıldı?

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hindistan ve ABD gezisindeki harcamaları sordu.

DP’li Uzun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na yazılı soru önergesi vererek şu soruları yöneltti: “Her iki resmî ziyarette Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığındaki resmî Türkiye heyeti kaçar kişiden oluşmuştur? Her iki seyahat için ayrı ayrı Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ne kadar harcama yapılmıştır? Heyette yer alan ancak Cumhurbaşkanlığı personeli olmayan bakanlar ile diğer kamu görevlilerinin seyahat organizasyonları kendi bakanlıkları ile bağlı oldukları kamu kurumları tarafından yapılıyorsa bu kapsamdaki görevliler ile ilgili tüm bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarının bütçelerinden toplam yapılan harcama miktarı ne kadardır? Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri seyahatları için her bir kamu görevlisine günlük ne kadar harcırah verilmektedir? Bu harcırah miktarına konaklama dahil midir? Her iki resmi seyahat için ayrı ayrı kaç resmi uçak kullanılmıştır? Heyetlerde kamu görevlisi olmayan ama masrafları kamu bütçesinden karşılanan başkaca ilgili kişi ya da kişiler var mıdır, varsa kimlerdir?”

ANKARA - MEHMET KARA